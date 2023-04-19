Танки AMX-10, о поставках которых на Украину заявляли французские власти, уже находятся в распоряжении ВСУ и поступили на службу морским пехотинцам. Об этому у себя на странице в соцсети “Твиттер” рассказал министр обороны Украины Алексей Резников – передаёт “Газета.ру”.

Ранее поставку лёгких танков согласовали президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Сообщалось, что техника поступит в распоряжение Киева в течение двух месяцев.

Сколько именно французских бронемашин сейчас находится на службе у морпехов ВСУ, украинский министр обороны не уточнил. В своём сообщении он отметил, что AMX-10 – “снайперские винтовки на быстрых колёсах”. При этом Резников добавил, что лёгкие колёсные танки позволят украинской армии “освободить территорию”.

Производство AMX-10 велось в 70-90-е годы прошлого столетия. Колёсные танки этой модели кроме Франции (где они сейчас активно заменяются на более усовершенствованную технику) находятся на вооружении Марокко и Саудовской Аравии.