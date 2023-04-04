Минобороны РФ поделилось новыми кадрами, демонстрирующими, как российские вертолеты Ми-28 успешно справляются с задачами в зоне СВО на Украине. На видео можно увидеть, как военные вертолеты уничтожают бронированную технику и объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Министерство отмечает, что все полеты проходят на максимально низкой высоте, чтобы избежать обнаружения средствами противовоздушной обороны.

Перед каждым вылетом инженерно-технический состав Ми-28Н осуществляет подготовку вертолетов и заряжает их боекомплектом. После выполнения задачи экипажи возвращаются на свою площадку, где их ожидает топливозаправщик, а техники забирают отстрелянные гильзы. Боекомплект перезагружается несколько раз в день.

В этот раз авиацию сопровождают транспортно-штурмовые Ми-8 с группой огневой поддержки на борту. На опубликованных кадрах показано, как они движутся на высокой скорости более 200 км/ч, поражая огневые точки противника.