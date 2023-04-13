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Штурмовые отряды «Группы Вагнера» существенно повысили интенсивность боевых действий в Артемовске, продолжая уверенно выбивать боевиков ВСУ с их позиций. Всего за сутки они ликвидировали около 300 военнослужащих противника на Донецком направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что в боевые действия в Артемовске активно включались артиллерийские подразделения и ракетные войска, которые за минувшие 24 часа успешно выполнили 57 боевых задач. Кроме того, 12 боевых вылетов совершила авиация, которая действовала в интересах наступающей в Бахмуте группировки войск.

В ходе боевых действий на всех направлениях российские ВС уничтожили несколько десятков единиц западной и советской техники, используемой ВСУ. Сюда относятся танки и БМП, БТР и самоходные артиллерийские установки, другое вооружение. Кроме того, безвозвратные потери противника за сути составили 470 боевиков.

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