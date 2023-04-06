Украинская армия проводит акции устрашения, чтобы не допустить отступления своих солдат с оборонительных позиций. Одна из таких акций произошла на днях. ВСУ уничтожили собственных бойцов, которые сдались в плен. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Минобороны РФ.

5 апреля на авдеевском направлении российские войска вели боевые действия против группы украинских военнослужащих. Те обороняли опорный пункт. Во время перестрелки командир украинского подразделения по рации связался с российским командованием и заявил: он и ещё больше десятка человек готовы сложить оружие.

Российские военные позволили беспрепятственно выбраться украинским солдатам, затем разместили их в блиндаже. Ночью по укреплению ВСУ нанесли артиллерийский удар, в ходе которого все сдавшиеся украинские военные – 14 человек – погибли. Российское военное ведомство уточнило, что по блиндажу было выпущено примерно три сотни снарядов.