12 апреля российский истребитель Су-27 предотвратил нарушение границ воздушного пространства РФ немецким самолетом. Речь идет о разведывательной воздушной машине -3С «Орион», обнаруженной средствами контроля над воздушным пространством над акваторией Балтийского моря.

Портал Ura.ru со ссылкой на Минобороны сообщает, что немецкий самолет стремительно приближался к российским границам. Именно поэтому в небо был поднять истребитель Су-27. Сразу же после этого «Орион» резко сменил курс и ушел в сторону от рубежей воздушного пространства.

Минобороны сообщает, что летчики ВКС действовали в полном соответствии с международными правилами, не нарушали пунктов относительно сближения с другим воздушным судном и пересечения воздушных трасс.