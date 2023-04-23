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Как следует из заявления представителя Министерства обороны Российской Федерации, вооруженные силы РФ поразили цеха одного из предприятий украинской авиационной промышленности, на мощностях которого была организована ремонтная мастерская для беспилотных летательных аппаратов «Стриж» вооруженных сил Украины.

Российская армия также нанесла огневое поражение командно-наблюдательному пункту батальона 58-й мотопехотной бригады украинской армии в окрестностях населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Напомним, что при помощи модернизированных советских беспилотных летательных аппаратов «Стриж» ВСУ пытаются наносить удары по военным объектам, расположенным на территории Российской Федерации. В марте в Тульской области упал украинский «Стриж» после того, как его навигационная система вышла из строя из-за работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

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