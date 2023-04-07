Киевский режим ликвидирует бойцов своей армии, чтобы не дать им возможности отступить, сдать позиции или добровольно сложить оружие, сообщает Минобороны РФ.

В качестве примера приводится эпизод, который произошел в боях за Авдеевку. Командир одного из подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ связался с командованием ВС РФ и заявил, что 14 военнослужащих намерены сдаться в плен. Чтобы обеспечить безопасность боевиков, была объявлена пауза в боевых действиях. Самих бойцов на ночь оставили в блиндаже, намереваясь утром вывезли их в российский тыл.

Но украинские подразделения не стали дожидаться утра. Они расстреляли блиндаж из артиллерийских орудий, причем, несмотря на «снарядный голод», выпустили по нему не менее 300 боеприпасов. В результате обстрела все боевики, сложившие оружие, были ликвидированы.

Украинским военным не так просто сдаться в плен. Киев использует заградительные отряды, которые уничтожают всех, кто изъявляет желание сдаться, в буквальном смысле стреляя им в спину или нанося артиллерийские удары.