24 апреля Черноморский флот РФ отразил атаку беспилотных катеров ВСУ на Севастополь. В Минобороны РФ сообщили, что проследили весь маршрут этих надводных дронов и выяснили, что вышли они из Одессы.

Развертывание беспилотников осуществлялось в так называемом «зерновом коридоре», который использовался в черноморской инициативе по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины в Европу и на другие континенты. Киев использовал гуманитарный коридор для атак на российскую территорию.

Беспилотные катера стартовали из акватории одесского порта и добрались до Севастополя. Один из них самопроизвольно подорвался на внешнем рейде. Второй морской дрон сбили российские военные. По словам губернатора Михаила Развозжаева, разрушений нет, цели вражеские аппараты не достигли.