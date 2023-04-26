Боец расчета 152-миллиметровой САУ «Гиацинт-С» с позывным «Марадона» рассказал РИА Новости о боевой работе самоходной артиллерийской установки в зоне специальной военной операции. Он сообщил о точном поражении цели противника с первого же выстрела с расстояния в 25 километров.

На видео, опубликованном в Сети министерством обороны РФ показана боевая работа этих самоходок. На ней бойцы подготавливают пушку к атаке, заряжают ее, выезжают на огневую позицию. После этого наносится удар по противнику.

По словам «Марадоны», неоценимую помощь оказывают беспилотные аппараты. Сперва они проводят разведку и обнаруживают позиции ВСУ, а затем корректируют огонь артиллерии и фиксируют поражение целей. В описанном выше случае именно это произошло с замаскированными зенитными установками противника.

Помимо техники, «Гиацинты» уничтожают также командные и опорные пункты, склады, скопления живой силы ВСУ.