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Летчик ВКС РФ Алан Датиев на истребителей Су-27 всего за один вылет ухитрился сбить украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-24. Подробности со ссылкой на Минобороны РФ рассказало издание «Известия».

Сам Датиев сообщил, что проводил обычное патрулирование над линией соприкосновения, когда обнаружил два вражеских вертолета. Он пошел на сближение с ними и уничтожил обе воздушных цели.

В другом районе летчик обнаружил сразу три штурмовика Су-25. Одну воздушную машину ему удалось сбить, а два других были вынуждены разворачиваться и попытаться атаковать российский истребитель, так как в противном случае их положение оказалось бы слишком сложным. Однако у них ничего не вышло, пришлось возвращаться на базу с потерями.

“В итоге, 3:0 в мою пользу”, – сообщил летчик.

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