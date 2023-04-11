ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

11 апреля – ИА Discover24.ru. Украинские боевики столкнулись с серьезными проблемами обслуживания и ремонта техники, поставляемой западными странами. Выход из положения придумал глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Он пояснил, что украинские военные не имеют опыта в ремонте и сервисном обслуживании техники, поэтому лучше доверить выполнение работ квалифицированным американским специалистам. В их качестве могут выступить пенсионеры армии США, которым необходимо предоставить возможность приезжать на Украину.

«Привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, нанять их и дать им возможность приехать на Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники», – заявил министр.

В настоящий момент украинские боевики вынуждены везти поврежденную западную технику в Польшу или другие страны НАТО, а затем вновь транспортировать ее обратно после проведения работ по обслуживанию или восстановлению работоспособности.

Вам может понравиться

Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил обмен пленными с российской стороной

10 апреля – ИА Discover24.ru. В Офисе президента Украины подтвердили обмен военнопленными, сообщив, что 100 боевиков вернулись домой. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что среди них представители Национальной гвардии, пограничной

Полковник запаса Хатылев заявил, что у ВСУ нет численного превосходства перед контрнаступлением

11 апреля – ИА Discover24.ru. Для эффективного контрнаступления Украине необходимо создать группировку войск, втрое превосходящую российскую по численности. Без этого любые ее контратакующие действия обречены на провал, уверен полковник запаса,

Марочко: ВСУ ведут “радиоигру”, распространяя дезинформацию о наступлении

11 апреля – ИА Discover24.ru. Киев пытается ввести в заблуждение разведывательные подразделения ВС РФ в зоне ответственности 2-го Армейского корпуса. Они ведут «радиоигру», распространяя информацию о начале контрнаступления, рассказал подполковник