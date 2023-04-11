11 апреля – ИА Discover24.ru. Украинские боевики столкнулись с серьезными проблемами обслуживания и ремонта техники, поставляемой западными странами. Выход из положения придумал глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Он пояснил, что украинские военные не имеют опыта в ремонте и сервисном обслуживании техники, поэтому лучше доверить выполнение работ квалифицированным американским специалистам. В их качестве могут выступить пенсионеры армии США, которым необходимо предоставить возможность приезжать на Украину.

«Привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, нанять их и дать им возможность приехать на Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники», – заявил министр.

В настоящий момент украинские боевики вынуждены везти поврежденную западную технику в Польшу или другие страны НАТО, а затем вновь транспортировать ее обратно после проведения работ по обслуживанию или восстановлению работоспособности.