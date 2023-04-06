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На территории Великобритании уже завершили обучение военным искусствам 10 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Тренировки и обучение боевиков ВСУ осуществляются в рамках программы Interflex, запущенной военным ведомством Великобритании в середине лета прошлого года. 10 000 военнослужащих – это только начало, программа будет реализовываться и дальше.

Так, в текущем году планируется обучить и отправить на Украину еще 20 тысяч солдат. Они тренируются использованию самоходных артиллерийских установок AS-90, под руководством опытных инструкторов учатся вести боевые действия в городских условиях, постигают тонкости военной тактики. Что касается артиллеристов вышеупомянутых САУ, уже две группы боевиков вернулись домой и отправились в зону СВО.

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