12 апреля – ИА Discover24.ru. Выделенной западными странами финансовой помощи для Украины хватит лишь до конца текущего года, однако США и Европа планируют и дальше продолжать оказывать помощь Киеву. Об этом во вторник заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время пресс-конференции, посвященной весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

По словам министра финансов США, важным сигналом поддержки Киева является одобрение Международным валютным фондом нового пакета финансовой помощи в размере 15,6 миллиардов долларов, рассчитанной на четыре года. При этом США взяли на себя обязательства оказать финансовую поддержку Украине до конца сентября, а Европейский союз выделит финансирование, которого хватит Киеву до конца года, резюмировала Джанет Йеллен.

Тем не менее, в случае продолжения активных боевых действий на территории Украины, Министерство финансов США совместно со своими союзниками должно пересмотреть объемы выделяемой для Украины финансовой помощи.