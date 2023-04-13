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Власти Эфиопии закупили 32 самоходные колесные артиллерийские системы SH-15 китайского производства, использующие боеприпасы калибра 155 миллиметров, для увеличения боевого потенциала своих вооруженных сил. Об этом в своем материале сообщает издание Military Africa.

Отмечается, что стоимость одной артиллерийской установки составляет 2,1 миллиона долларов. Вооруженные силы Эфиопии изначально планировали использовать новую артиллерию для борьбы с фронтом освобождения Тиграя (TPLF), однако конфликт исчерпал себя еще до прибытия гаубиц.

Поэтому новое вооружение будет использоваться Эфиопией для сдерживания соседних государств. По мнению автора материала, власти африканской страны готовятся к возможному военному конфликту с Египтом из-за строительства «Великой плотины». Также Эфиопия имеет территориальные споры касательно приграничных районов с Суданом.

Закупка 32 современных самоходных колесных гаубиц SH-15 китайского производства, способных поражать цели на расстоянии до 53 километров, приведет к значительному увеличению боеспособности армии Эфиопии. Ведь в настоящий момент наиболее современной артиллерийской системой этой африканской страны является советская САУ 2С19 «Мста-С», которых в вооруженных силах Эфиопии присутствует всего 10 единиц.

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