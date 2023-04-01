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К лету Соединенные Штаты и блок западных стран будут искать способы завершить конфликт на Украине. Сигналы к этому все громче звучат уже сейчас, рассказал военный эксперт Александр Михайлов порталу Ura.ru.

Он отметил, что Европа продолжает громогласно заявлять о поддержке Украины, однако большинство стран взывают к США и требуют прекратить выманивать у них последние технику, вооружение и деньги. Вашингтон не хочет помогать им и не намерен отдавать собственное оружие бесплатно. В таком ключе пламя помощи Украине еще может продержаться до лета, но точно не дольше, уверен генеральный директор Бюро военно-политического анализа.

По его словам, присылаемые на Украину виды вооружений не приносят перелома, не изменяют ход российской спецоперации. Запад понимает, что конфликт пора прекращать. Но для США в этом важно «сохранить лицо», поэтому они потратят некоторое время, чтобы придумать, как это сделать. Европу же ожидает жестокая расплата.

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