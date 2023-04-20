Если Южная Корея станет поставлять вооружение Киеву, то в Москве расценят это, как “враждебный антироссийский акт”. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой – сообщает ТАСС.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью западным СМИ заявил, что Сеул готов отправить вооружение Украине, если возникнет угроза мирному населению страны. В настоящее время Республика Корея оружие Киеву не поставляет, ограничиваясь гуманитарной помощью.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам на Украине. Кроме того, военные действия в зоне проведения СВО следует рассматривать как “оборонительные” против действий западных стран – добавила Захарова.

Официальный представитель МИД России также отметила, что любые поставки вооружения Киеву приведут к пересмотру двухсторонних отношений с поставщиком. Это отразится в том числе и на вопросах безопасности той или иной страны. Что касается Южной Кореи, то здесь может идти речь об изменении подходов по урегулировании ситуации на Корейском полуострове, подчеркнула Захарова.