В своем интервью изданию Die Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что президент Зеленский еще до появления на этой должности скептически относился к Минским соглашениям. Он не особо хотел выполнять их, так как считал, что осуществить все задуманное нереально.

Практически также к договоренностям в Минске относились и другие представители киевского режима, пояснила Меркель.

Бывший канцлер рассказала, как пыталась переубедить Зеленского, объяснить ему, что никаких других вариантов мирным путем урегулировать конфликт на Донбассе просто не существует. Однако работать в рамках Минских соглашений Зеленский даже не пытался.

Напомним, что в прошлом году Меркель назвала договоренности в Минске способом потянуть время и дать Киеву усилить армию, чтобы захватить Донбасс и противостоять России, которая вполне могла стать на его защиту в случае полномасштабного наступления ВСУ.