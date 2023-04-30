Как сообщает издание «Московский комсомолец», бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из своих интервью поделилась своим видением конфликтной ситуации на территории Украины и рассказала о возможных вариантах разрешения сложившейся ситуации.

По словам экс-канцлера, уже была не единственная возможность предотвратить начало боевых действий на Украине и той сложной ситуации, которая повлияла на множество европейских стран. Она подчеркнула, что мирное соглашение не устраивало многих, а ведь для этого имелись все необходимые условия. Меркель также рассказала о встречах с экс-президентом Украины Петром Порошенко, и поделилась мнением о ее нынешнем лидере Владимире Зеленском.

Политик подчеркнула, что Зеленский скептически относился к мирному урегулированию споров. И даже во время своей предвыборной кампании заявлял, что минские соглашения не могут быть выполнены. Но, по ее мнению, переговоры в рамках минского процесса были необходимы. Они могли способствовать мирному урегулированию без начала боевых действий. По словам Меркель, только лишь Германия и Франция выступали за разрешение споров дипломатическим способом, остальные члены ЕС были против этого.