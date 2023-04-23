Вечером 22 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем телеграм-канале о серии взрывов в городе. Он написал, что на месте попадания одной из ракет начался сильный пожар.

Терехов уточнил, что удары наносились по Основянскому и Слободскому районам города. Также одна из ракет попала по неназванному объекту в Новобаварском районе, что привело к возгоранию.

По мнению Терехова и пользователей Сети, активно выкладывающих в Сеть видеозаписи и фото, удар наносился ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Не менее пяти прилетов зафиксировано и на территории Харьковской области. Об это заявил Олег Синегубов, возглавляющий администрацию региона. Взрывы произошли после объявления воздушной тревоги, ПВО Украины не отреагировала на атаку.