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12 апреля – ИА Discover24.ru. Всего 10 кораблей ВМФ России находятся в Средиземном море. Это в два раза меньше, чем год назад. Такие данные изданию Mer et Marine привёл командующий Средиземноморской зоной ВМФ Франции Жиль Боидевези – пишет издание Pravda.ru.

По словам Боидевези, российский флот в Средиземноморье сейчас испытывает “истощение”. Хотя до этого ВМФ России старалось оказывать давление на страны НАТО. Командующий отметил, что со временем угроза стала спадать – “мы почувствовали некоторую усталость в системе русских”, а также “стали наблюдать снижение активности”, подчеркнул Боидевези. В то же время российские военные суда всё ещё сковывают силы НАТО.

В публикации отмечается, что российский флот в Средиземном море стал испытывать дополнительную нагрузку. В том числе и из-за появившихся сложностей прохода кораблей к базам в Чёрном море. Российским военным судам приходится огибать значительные расстояния, чтобы попасть на места базирования.

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