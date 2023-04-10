10 апреля – ИА Discover24.ru. Властями Северной Осетии было сделано обращение в прокуратуру согласно поступившей к ним информации о неправомерном обращении с осетинскими военнослужащими на херсонском направлении. Такое заявление было сделано главой Северной Осетии Сергеем Меняйло на официальной странице в Телеграм-канале.

По его словам, к нему обратилась гражданка России, которой стало известно о неправомерном обращении командования над военнослужащими на Херсонском направлении. Отмечается, что россиянкой были предоставлены соответствующие видео- и аудиоматериалы. На видеозаписи было запечатлено, как командир батальона одного из подразделений, находящихся в Херсонской области, «непозволительно» обращался с военнослужащими.

Сергей Меняйло отметил, что в упоминаемом полку на службе находятся 46 мобилизованных из Республики Северная Осетия. Личность командира уже установлена. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа были переданы соответствующие обращения.