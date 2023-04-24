Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал идею восстановления Речи Посполитой и межгосударственной унии между Польшей и Украиной.

Он считает, что Польша не имеет интеллектуальных сил для создания будущего и вместо этого ориентируется на карты прошлого. По словам политика, Варшава хочет возместить геополитические потери и рассматривает поглощение Украины как способ достижения этой цели.

Он также отмечает, что Польша не учитывает исторический опыт «совместного с украинцами бытования» в прошлом, который привел к возникновению национализма и бандеровщины.

Медведев считает, что если украинская территория попадет под власть Польши, то Варшава начнет требовать соседних стран огромные деньги за «сдерживание России» и будет терроризировать их.