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Представителей украинской власти ждет не только человеческий, но и Божий суд. Именно так прокомментировал события, происходящие в Киево-Печерской лавре, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.

По его словам, наблюдая за действиями украинского президента Владимира Зеленского и его приспешников в отношении монахов Киево-Печерской лавры, начинаешь понимать, какие же они все «взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь».

Медведев подчеркнул, что после таких откровенно преступных попыток выселить православных монахов из Киево-Печерской лавры команда президента Украины и лично Зеленский предстанут сначала перед человеческим, а после и перед Божьим судом, чтобы сполна «ответить за все содеянное».

Напомним, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был взят под домашний арест, причем украинские полицейские надели ему на ногу браслет слежения прямо в зале суда.

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