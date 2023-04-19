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Южная Корея готова стать поставщиком вооружения для ВСУ. Об этом заявил лидер республики Юн Сок Ёль во время своего интервью журналистам новостного агентства Reuters. Стоит отметить, что еще недавно в Сеуле говорили о невозможности поставок для киевского режима южнокорейского воздушного оружия.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Соответствующий пост он опубликовал на страничке своего Телеграм-канала. Политик отметил, что еще недавно южнокорейцы исключали возможности поставок оружия для Киева. И если Сеул готов помогать «нашим врагам», то пусть их не удивляет «quid pro quo».

Со слов Медведева становится ясно, что в случае передачи на Украину оружия, Сеул окажется в невыгодном положении. Он подчеркнул, что для южнокорейцев станет не очень приятен сюрприз, когда у их соседей – Корейской Народно-Демократической Республики появятся образцы новейшего российского вооружения.

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