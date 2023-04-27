С помощью психостимуляторов действительно можно сделать суперсолдата. Но эффект будет длиться максимум неделю, а боец заплатит за это полным уничтожением нервной системы и перестанет существовать как человек. Об этом в интервью РИА “Новости” рассказал руководитель Учебного центра тактической медицины концерна “Калашников” Артем Катулин.

Информагентство напоминает, что ранее появлялись неоднократные свидетельства того, что бойцам украинской армии дают “военный наркотики”. Об этом, в частности, рассказывали и сами пленные военнослужащие ВСУ.

Катулин отметил, что применение условных “мифических мухоморов” может сделать бойца выносливее и крепче. Но как показывает практика, наркотики вызывают сильнейшее истощение организма, а также серьёзное привыкание. Именно поэтому в России не ведутся никакие работы в области “военной фармы”. Медэксперт подчеркнул, что лучшими стимуляторами для бойца нужно считать “мотивацию, тренировки и идеологию”.