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9 апреля – ИА Discover24.ru. Киев надеется, что страны НАТО проведут мобилизацию и отправят на Украину десятки тысяч солдат, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Офицер войск специального назначения в отставке пояснил, что нехватка личного состава сейчас является главной проблемой ВСУ.

По его словам, танков, артиллерийских установок, боеприпасов на Украине достаточно. Зато наблюдается дефицит украинцев, которые разбежались кто куда, не желая участвовать в боевых действиях. Сейчас готовится новый указ, согласно которому военкоматы будут ставить под ружье всех подряд, включая тех, у кого имеются отводы или отсрочки от службы.

Киев уже мобилизовал заключенных исправительных учреждений, теперь на очереди тотальная мобилизация в рамках которой прямо с улицы будут забирать всех, кто способен ходить и держать в руках оружие. Кроме того, украинские власти надеются, что Европа выдаст всех беглецов, незаконно покинувших страну. А заодно и проведет мобилизацию желающих участвовать в боевых действиях европейцев.

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