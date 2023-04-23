22 апреля в Клинцах Брянской области упал украинский беспилотник со взрывным устройством. Телеграм-канал MASH выдвинул предположение, что дрон должен был подорвать местный военкомат, но не долетел до цели.

ВСУ задействовали для атаки дрон-камикадзе, однако на пути к военкомату он задел электрические провода и упал на крышу частного дома. По счастливой случайности его владельцы не пострадали. После детонации БПЛА взрывом немного повредило забор, а также выбило окна в самом доме.

Напомним, Киев регулярно отправляет дроны-камикадзе в Брянскую, Курскую и Белгородскую области. По мнению экспертов, целью таких атак является провоцирование паники среди местного населения, его запугивание. Также не исключено, что Киев готовит массированную атаку дронов и проводит разведку боем.