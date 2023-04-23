ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

22 апреля в Клинцах Брянской области упал украинский беспилотник со взрывным устройством. Телеграм-канал MASH выдвинул предположение, что дрон должен был подорвать местный военкомат, но не долетел до цели.

ВСУ задействовали для атаки дрон-камикадзе, однако на пути к военкомату он задел электрические провода и упал на крышу частного дома. По счастливой случайности его владельцы не пострадали. После детонации БПЛА взрывом немного повредило забор, а также выбило окна в самом доме.

Напомним, Киев регулярно отправляет дроны-камикадзе в Брянскую, Курскую и Белгородскую области. По мнению экспертов, целью таких атак является провоцирование паники среди местного населения, его запугивание. Также не исключено, что Киев готовит массированную атаку дронов и проводит разведку боем.

Вам может понравиться

RusVesna: В ВСУ показали бой за «дорогу жизни», бойцы ВС РФ прорвались вглубь мощнейшего укрепрайона, перерезав трассу

Портал «Русская весна» опубликовал видео одного из боев за трассу, соединяющую Часов Яр и Артемовск, которая для ВСУ превратилась в «дорогу жизни». На кадрах записи бойцы ЧВК «Вагнер» уже выбили

На Украине байкер не без усилий отбился от полицейских, помогающих военкоматам в мобилизации

Военный эксперт Юрий Подоляка опубликовал видеозапись, на кадрах которой украинский байкер отбивается от патрульных полицейских. Надо отметить, что правоохранительные органы на Украине принимают активное участие в мобилизации, хватая граждан на

Украинский эксперт раскрыл последствия ночных ударов БПЛА ВС РФ по объектам в стране

Глава украинской консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал о последствиях удара по военным объектам ВСУ в ночь на 21 апреля. Он отметил, что хотя беспилотные аппараты по инерции называют «Шахидами»,