В секретных документах Пентагона, которые были выложены в открытый доступ, имеется статистика использования украинскими боевиками реактивных систем залпового огня HIMARS. Телеграм-канал Mash сообщает, что из 20 РСЗО ВСУ задействуют не более трех.

При этом в сутки Киев совершает всего 2-4 пуска ракет американской системой, что в несколько раз ниже ее реального потенциала.

Причинами такого неэффективного использования достаточно грозного оружия называют недостаток ракет, попытки ВСУ максимально экономить снаряды перед грядущим контрнаступлением, а также уничтожение РСЗО HIMARS российскими подразделениями.

Стоит отметить также, что Киев в основном задействует американские РСЗО для ударов по жилым кварталам мирных городов ДНР, ЛНР и освобожденных в ходе СВО областей страны.