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11 апреля – ИА Discover24.ru. Киев пытается ввести в заблуждение разведывательные подразделения ВС РФ в зоне ответственности 2-го Армейского корпуса. Они ведут «радиоигру», распространяя информацию о начале контрнаступления, рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что украинские боевики выходят в эфир на случайным образом выбранных частотах и заявляют об ударах по каким-либо целям, которые затем не подтверждаются, или об атакующих действиях на разных участках линии соприкосновения.

Цель распространения такой дезинформации – не только сбить с толку разведку ВС РФ, но еще и оказать психологическое воздействие на российских военных. Однако вся подобная информация тщательно перепроверяется, поэтому достичь своих целей ВСУ не удастся.

Напомним, что Киев и Запад уже четвертый месяц делают заявления о скором контрнаступлении, но постоянно его откладывают из-за «снарядного голода», недостатка техники и личного состава и неблагоприятных погодных условий.

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