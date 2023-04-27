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Подполковник в отставке Андрей Марочко из Луганской Народной Республики сообщил о повышенной активности украинских Вооруженных сил на Краснолиманском направлении, где они делают попытки атаковать позиции российских войск, но их действия безуспешны. Об этом пишет ТАСС.

Согласно его источникам, формирования Вооруженных сил Украины переходят к активным действиям в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Терны.

Марочко также отметил, что украинские подразделения не только обороняются, но и пытаются атаковать силы РФ. Однако все их попытки прорваться к линии обороны российских сил сразу же пресекаются, боевики киевского режима несут серьезные потери и вынуждены возвращаться на позиции, которые занимали ранее.

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