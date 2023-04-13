Президенту Украины Владимиру Зеленскому каким-то образом нужно отчитываться перед американскими кураторами за растраченные средства и материально-технические ценности, поставляемые Киеву. Именно поэтому он планирует контрнаступление, о котором руководство страны говорит почти не переставая.

Военный эксперт Андрей Марочко пояснил, что украинской армии нужно показать Западу, что деньги тратятся не напрасно. Для этого необходимо взять освобожденный российскими ВС населенный пункт либо хотя бы какой-то значимый рубеж.

Однако сейчас Киев катастрофически не готов к контрнаступлению, отметил подполковник НМ ЛНР в отставке. По его мнению, украинской армии не хватает личного состава, техники, вооружения и боеприпасов. Помимо этого, необходимо срочное улучшение погодных условий. Распутица существенно замедляет применение бронетехники, которая в ходе контратакующих действий, напротив, должна перемещаться быстро и совершать сложные маневры.