Один из бывших советников Минобороны США, полковник Дуглас Макгрегор, заявил, что украинские военные желают повесить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства.

По словам эксперта, коррупция в украинской армии достигла пика, что подтверждается множеством случаев обнаружения больших сумм денег в разных местах и пропажей военной техники.

Украинские солдаты пишут об этом в своих Telegram-каналах, их сообщения говорят о необходимости изменений в руководстве страны. Макгрегор подчеркнул, что украинские бойцы понимаю, что их предали и что «первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского и его команду».

Он также считает, что Украина может исчезнуть к концу 2023 года из-за тяжелой ситуации в стране, а СМИ на Западе постоянно вводят общественность в заблуждение и не говорят о реальном положении дел в зоне боевых действий.