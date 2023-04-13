Глава формирования ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о наличии у ВСУ 200 тыс. человек резерва для весеннего наступления.

Представители издания LIVE24 отправили на имя российского бизнесмена запрос, с просьбой высказаться о заявлении политолога Ростислава Ищенко. Ранее он сообщил об отсутствии у ВСУ резервов для наступления, однако Пригожин предоставил информацию, что Украина подготовила 200 тыс. человек.

«Есть такой анекдот, который заканчивается фразой: «Такой большой, а в сказки веришь», — передает ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин отметил, что политолог Ищенко и его коллеги могут быть лучшими военными аналитиками в мире. Однако, не стоит отрицать риск наступления худшего варианта, тем более к этому есть тенденции, отметил бизнесмен.

«А кто сколько человек видит, я могу сказать так: «Скажите, кто у нас в стране имеет спутники разведывательные, кроме ЧВК «Вагнер»? Поэтому 200 тысяч украинских резервов мы видим, а вот 60 тысяч убегающих в страхе ВСУшников мы пока не видим», — добавил Пригожин.

Ранее предприниматель объяснил, почему Украина так цепляется за Бахмут. Один из ударов Украины может произойти на территории России, а населенный пункт в данном случае является местом сборки, отметил глава ЧВК «Вагнер».