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«Умные» бомбы, которые в последнее время все чаще используют российские ВКС, представляют собой несколько доработанные авиационные боезаряды, которых в распоряжении российских войск огромное множество. На них устанавливается двигатель, обеспечивающий возможность лететь к цели примерно 50-70 километров, а также навигационный модуль, обеспечивающий гарантированное поражение мишеней, рассказал порталу Lenta.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

Он назвал главными преимуществами планирующих бомб возможность их пуска из-за пределов зоны действия вражеской ПВО, способность обходить противовоздушную оборону, а также универсальность, благодаря которой боезаряды могут уничтожать склады с боеприпасами и топливом, штабы и опорные пункты, скопления техники и живой силы противника.

Кроме того, оснащение старых бомб двигателями и навигационными модулями обходится намного дешевле производства новых ракет. Поэтому ВС РФ может массово применять эти боеприпасы, что представляет серьезную опасность для ВСУ.

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