Военный обозреватель Виктор Литовкин высказал мнение, что визит российского президента Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области был своего рода сигналом для Киева и Вашингтона.

Он отметил, что глава России проверил, насколько военные РФ готовы к отражению готовящегося наступления со стороны украинских ВС и заявил о том, что Россия полностью готова к возможному контрнаступлению противника.

Литовкин также отметил, что поездка указывает на мужество президента РФ, который посетил передовую линию фронта, что было опасно. По его словам, Путин беспокоится о том, чего не хватает военным, ему было важно, какие меры нужно принять, чтобы обеспечить победу российских войск.

Бывший посол Луганска в России Родион Мирошник также отметил, что визит президента в Херсонскую область и ЛНР показывает его уверенность в победе и это имеет большое значение для российских солдат. По его мнению, подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе армии.