Минобороны РФ опубликовало видеозапись ликвидации украинских боевиков в лесах под Кременной. Отмечается, что российские военные задействовали для этой цели самоходные артиллерийские установки «Нона-С», огонь которых корректировал беспилотный аппарат.

На кадрах видно, что боевики ВСУ увидели российский дрон и даже посмотрели в его камеру. Однако это оказалось последним, что они успели сделать, так как буквально спустя несколько секунд подразделение накрыло артиллерийскими снарядами.

За последние 24 часа на Краснолиманском направлении было ликвидировано 65 боевиков ВСУ, сообщили в военном ведомстве РФ. Подразделения группировки войск «Центр» атаковали противника близ Невского и Червонопоповки в Луганской и у населенного пункта Серебрянка Донецкой народных республик. Удары наносились авиацией, артиллерийскими установками и тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек».