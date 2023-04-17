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Украинские летчики, которые имели большой опыт, ликвидированы еще в начале специальной военной операции. Сейчас, из-за нехватки квалифицированных пилотов Киев привлекает иностранных наемников для управления истребителями, сообщил РИА Новости офицер ВКС России.

Он отметил, что многие из них являются наемниками только номинально. На деле это граждане стран Североатлантического альянса, которые служат в регулярных армиях. Но надевая форму пилота Воздушных сил Украины они автоматически становятся «украинскими летчиками». И «добровольцами».

«Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен», – пояснил российский летчик.

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