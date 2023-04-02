ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские артисты Григорий Лепс и Николай Расторгуев исполнили дуэтом песню, написанную Андреем Старинцевым, погибшим бойцом в зоне спецоперации на Украине. Композиция под названием «Вообще-то здесь мог быть и ты» была посвящена всем участникам и героям СВО.

Данную песню артисты исполнили в рамках гала-концерта международного конкурса «АвторА!». На конкурс было прислано много песен. Но среди них были композиции двух авторов, погибших в зоне спецоперации на Донбассе. Авторами композиций, вышедших в финал конкурса, являются донбасский музыкант и участник СВО Андрей Старинцев и депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Старинцев являлся его другом. Музыкант очень поддерживал моральный дух бойцов в зоне СВО своим творчеством. Он погиб от прилета украинских снарядов в один день с Марией Пироговой, находясь с ней на одной локации в Донецке. «Шансов выжить у них не было», – отметил Денис Пушилин.

Вам может понравиться

“Троянский дрон”. Российские бойцы уничтожили блиндаж ВСУ, подорвав беспилотник

Российские бойцы в зоне СВО продолжают уничтожать укрепления ВСУ. Подчас делают это необычным способом. Об одном из таких рассказало издание “Русская Весна”. Оно же опубликовало видеокадры с места событий, полученные

ВО: ВС России выбили боевиков ВСУ с “лучшей позиции” на Авдеевском направлении

Военнослужащие ВС РФ на одном из опорных пунктов украинских боевиков обнаружили грамоту, которая была вручена 1-му парашютно-десантному батальону за «оборудование лучшей позиции». Портал «Военное обозрение» сообщил, что эта самая позиция

РВ: Новосибирские спецназовцы устроили «Судный день» для ВСУ

Бойцы 24 отдельной бригады специального назначения разгромили боевиков ВСУ. Портал «Русская весна» сообщает, что российские военные устроили противнику настоящий «Судный день». Группа боевиков была обнаружена с беспилотного аппарата, а далее