Российские артисты Григорий Лепс и Николай Расторгуев исполнили дуэтом песню, написанную Андреем Старинцевым, погибшим бойцом в зоне спецоперации на Украине. Композиция под названием «Вообще-то здесь мог быть и ты» была посвящена всем участникам и героям СВО.

Данную песню артисты исполнили в рамках гала-концерта международного конкурса «АвторА!». На конкурс было прислано много песен. Но среди них были композиции двух авторов, погибших в зоне спецоперации на Донбассе. Авторами композиций, вышедших в финал конкурса, являются донбасский музыкант и участник СВО Андрей Старинцев и депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Старинцев являлся его другом. Музыкант очень поддерживал моральный дух бойцов в зоне СВО своим творчеством. Он погиб от прилета украинских снарядов в один день с Марией Пироговой, находясь с ней на одной локации в Донецке. «Шансов выжить у них не было», – отметил Денис Пушилин.