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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщение МИД РФ о попытке ВСУ воздействовать на российские спутники связи. Он пояснил, что при наличии систем радиоэлектронной борьбы такое воздействие вполне вероятно.

У Киева, по словам аналитика, средства РЭБ имеются, хоть и очень устаревшие. Но для атаки на российские космические аппараты использовались скорее всего не они, а спутники Starlink Илона Маска, передает “Московский комсомолец”.

Эти аппараты функционируют в том же миллиметровом диапазоне, что и станции радиоэлектронной борьбы. Они оснащены четырьмя излучателями сигнала. И если правильно их настроить, то можно задействовать в качестве средства РЭБ. Перепрограммировать спутники для этой цели вполне можно с земли. Для этого достаточно сфокусировать антенны на одном из российских аппаратов, чтобы воздействовать именно на него.

Леонков отметил, что попытки атаковать российские спутники уже были. Но в этот раз МИД сделал последнее предупреждение – если подобное повторится, то РФ оставляет за собой право нанести ответный удар.

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