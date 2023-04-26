В Киеве уверены, что в Артемовске (Бахмуте) ВСУ сковывают крупные силы ВС РФ и поэтому продолжают отдавать приказы о сопротивлении российским войскам. Именно поэтому боевики будут вести боевые действия до последнего и не уйдут из города самостоятельно, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что Киев даже не прислушивается к мнению Запада, считающего нерациональным уничтожать в «артемовской мясорубке» тысячи украинских военнослужащих. Президент Зеленский стоит на своем, требуя удерживать город. Хотя под контролем ВСУ осталось едва 10 процентов территории Бахмута.

Леонков рассказал изданию «Известия», что несмотря на авантюрное упрямство Киева, российские ВС вытесняют боевиков из Артемовска.