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Издание «Военная мысль» ранее сообщило, что на базе самолетов Ил-76 и истребителей МиГ-31 создаются противоспутниковые комплексы. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о предназначении этой уникальной советской разработки.

По словам аналитика, еще в СССР разрабатывалось сочетание истребителя МиГ-21 и комплекса противокосмической обороны «Контакт», оснащенной ракетой. Тогда был создан опытный образец, однако в серийное производство он так и не поступил. Связано это было с возникновением новых видов вооружений, которые могли сбивать спутники противника на орбите.

На базе Ил-76 разработан лазерный комплекс А60 «Сокол-Эшелон», задачей которого является воздействие на оптико-электронную систему космических аппаратов. По сути, он ослепляет оптическое оборудование и тем самым выводит спутники из строя. Сейчас подобные технологии вновь стали востребованы, поэтому принято решение вернуться к ним.

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