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Даже в случае полного истощения запаса советских ракет система противовоздушной обороны на Украине будет продолжать функционировать за счет поставок западных стран. Однако эффективность натовских комплексов ПВО хуже в сравнении с советскими системами. Об этом сообщает военный эксперт Алексей Леонков.

Ракеты к советским комплексам ПВО производятся исключительно на территории Российской Федерации, поэтому запасы ракет производства СССР на Украине рано или поздно подойдут к концу. Но западные партнеры в лице Вашингтона не оставят Киев без поставок своих комплексов ПВО, отметил Леонков.

По словам эксперта, полный переход подразделений противовоздушной обороны ВСУ на западные комплексы снизит эффективность ее работы, поскольку советские системы ПВО способны перехватывать цели на большем удалении. Леонков добавил, что в странах НАТО фактически прекратили разрабатывать новые системы ПВО, поскольку они были уверены, что после распада СССР им ничего не угрожает.

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