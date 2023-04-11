11 апреля – ИА Discover24.ru. Морские порты Великобритании и Соединенных Штатов Америки являются приоритетными целями для российской ядерной торпеды «Посейдон». Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам, береговая инфраструктура противника может быть полностью уничтожена в результате цунами, вызванного взрывом российской ядерной торпеды. При этом морские порты играют важную роль в вопросе переброски тяжелой военной техники для США и Британии.

Детонация российской ядерной торпеды «Посейдон» легко может вызвать цунами, способное стереть с лица земли город небольших размеров. При этом, по мнению военного эксперта, уничтожение ударных авианесущих группировок противника является уже второстепенной задачей для ядерной торпеды ВС РФ.

По данным Министерства обороны Российской Федерации ядерная торпеда «Посейдон» способна нести заряд мощностью до двух мегатонн, что позволяет уничтожать города и прочую береговую инфраструктуру радиоактивным цунами на глубину до нескольких километров вглубь суши.