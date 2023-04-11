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11 апреля – ИА Discover24.ru. Форсирование водных препятствий в условиях боевых действий является очень сложной военной операцией для вооруженных сил любой страны. Поэтому идея с форсированием реки Днепр может стать настоящим самоубийством для вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, командование украинской армии готовит свои подразделения к форсированию реки Днепр. Однако Леонков напомнил, что в октябре прошлого года ВСУ уже пытались форсировать Днепр в окрестностях Энергодара.

Как отмечает военный эксперт, в прошлом году ВСУ подготовили 600 бойцов элитных подразделений и попытались закрепиться на противоположном берегу реки, однако в результате почти все военнослужащие, участвовавшие в операции, были ликвидированы бойцами российской армии.

Леонков добавил, что в настоящий момент на левом берегу Днепра вооруженные сил России соорудили мощные укрепрайоны, поэтому форсирование Днепра для ВСУ будет равно самоубийству. Возможно, по словам эксперта, командование украинской армии попытается провести десантные операции небольшими группами в нескольких районах реки Днепр во время контрнаступления на Запорожском направлении, чтобы растянуть российскую оборону.

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