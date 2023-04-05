Во время своего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон будет пытаться убедить председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на российского президента Владимира Путина в вопросе украинского кризиса. Об этом в своем материале сообщает издание Le Monde.

Авторы статьи со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце сообщают, что Макрон абсолютно уверен, что единственной страной в мире в настоящий момент, «способной хоть как то повлиять на внешнюю политику Российской Федерации», является Китай.

Главная задача французских дипломатов во время их визита в КНР будет заключаться в убеждении Си Цзиньпина не «занимать однозначную позицию с поддержкой Российской Федерации в вопросе решения украинского конфликта».

Напомним, что ранее журналисты агентства Agence France-Presse также сообщили о целях визита французского президента Макрона в Китай. По их информации, лидер Франции должен убедить КНР отказаться от идеи поставок своих систем вооружения Российской Федерации.