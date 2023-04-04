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Россия по-прежнему открыта для диалога, однако странам Запада, вероятно, диалог не нужен. Они “в круглосуточном режиме” ищут новые способы сдерживания России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью aif.ru. Оно опубликовано на сайте МИД России – передаёт ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, конфликт на Украине возник в том числе после того, как российская сторона пыталась мирным и конструктивным путём урегулировать “актуальные международные проблемы”. При этом США и Евросоюз или игнорировали предложения России, или реагировали на них негативно, подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел также обратил внимание, что действия Запада могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Во всяком случае, к этому ведёт позиция западных политиков, которые стремятся нанести России “стратегическое поражение”, подчеркнул Лавров.

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