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За минувшие сутки в окрестностях Херсона вооруженными силами Российской Федерации были уничтожены четыре пусковые установки С-300 и одна самоходная зенитная установка «Гепард» производства германии. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По информации издания, в окрестностях Херсона российскими барражирующими боеприпасами «Ланцет» были поражены системы противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, а именно одна самоходная зенитная установка «Гепард» и четыре пусковые установки С-300.

Возле села Ольговка артиллерийским огнем со стороны ВС России был уничтожен минометный расчет вместе с боекомплектом. Безвозвратные потери противника составили 5 человек, еще 2 солдата украинской армии получили ранения разной степени тяжести.

По данным источника издания, российские ударные дроны «Ланцет» стали одним из главных средств для ведения контрбатарейной борьбы. По статистическим данным каждая вторая гаубица ВСУ западного производства уничтожается на фронте при помощи ударного БПЛА «Ланцет».

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