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Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил мобильную радиолокационную станцию СТ-68У на территории ЛНР, подконтрольной Киеву,. Соответствующая видеозапись появилась на канале «Соловьев Live».

РЛС была обнаружена разведывательным беспилотником, после чего бойцы ОБТФ «Каскад» задействовали барражирующий боеприпас «Ланцет», хорошо зарекомендовавший себя в уничтожении средств ПВО, самоходных артиллерийских установок и другой техники ВСУ. Не подвел он и на этот раз, для ликвидации РЛС хватило всего одного удара.

В условиях недостатка средств противовоздушной обороны потеря подобной РЛС является серьезной проблемой для Киева. СТ-68У способна отслеживать перемещение до 30 целей, летящих на небольшой высоте. В том числе, и крылатых ракет. Действует она с дистанции в 150 километров.

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