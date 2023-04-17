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Украинские боевики использовали стадо овец, чтобы убедиться в отсутствии мин на своем пути. Один из военных сообщил изданию Kyiv Post, что животные стали для них «саперами-альтруистами».

Стадо, отставленное владельцами, искало еду, перемещаясь по дороге. Боевики погнали овец в нужном направлении, чтобы проверить, если ли там мины. Фактически, они превратили животных в «саперов-камикадзе», так как если бы дорога была заминирована, овцы бы погибли.

Но брошенным животным повезло, как и украинским военным. Овцы без происшествий прошли по маршруту, после чего за ними ушли и боевики, уже не опасавшиеся подорваться на мине.

Напомним, военнослужащие ВСУ часто минируют участки линии соприкосновения хаотично, не составляя каких-либо схем. Поэтому неоднократно сами на них и подрываются.

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