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На брифинге с министрами иностранных дел стран Северо-Балтийской семерки глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал прекратить считать контрнаступление ВСУ «последней битвой». Он высказался в том духе, что те, кто называет его так, «искажают картину усилий» украинской армии по подготовке к контратакующим действиям.

Также Кулеба заявил, что является ли битва решающей, можно говорить только после того, как подведены ее окончательные итоги. Для Украины таковым станет сражение, которое позволит «вернуть контроль» над утраченными территориями.

До этой цели, по словам Кулебы, может быть организовано и два, и даже три контрнаступления. Противостояние на Украине невозможно заморозить, заявил он, так как ВСУ намерены «сражаться до победы».

Встреча Кулебы с главами МИД Северо-Балтийской семерки, в которую входят страны Скандинавии и Прибалтики, а также Исландия, состоялась в Одессе 28 апреля.

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